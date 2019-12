Kerstbomenexpert: "Groot, groter, grootst: dat is de trend dit jaar"

Een Fraseri boom, fijnspar, Servische spar of toch een Nordmann. Kerstbomen zijn er in alle soorten en maten. Nu Sinterklaas het land uit is, scoren mensen maar al te graag een mooie boom voor in huis. Volgens Robert de Groot, kerstbomenexpert bij tuincentrum Rebel in Huizen, zijn grote bomen populair dit jaar.

"Mensen willen steeds grotere bomen hebben en hebben daar meer geld voor over. Misschien ook wel meer ruimte blijkbaar. Of de bank gaat wat verder aan de kant." De Groot laat een gigantische boom zien. Bij het tuincentrum in Huizen zijn dit jaar zo'n 1500 bomen te koop.



"Geen kale plekken"

Maar niet iedereen kiest een grote boom. "Het wordt een kleintje. Niet een standaard kerstboom in ieder geval." Voor een andere bezoeker maakt het formaat niet uit, maar moet het een volle boom zijn. "Ik zoek een mooie kerstboom met een beetje regelmatige takken en geen kale plekken erin." Of gaat de keuze toch naar een kunstboom? "Voor mij wel. Die heb ik al jaren thuis staan. Het is gewoon makkelijk", vertelt een andere klant.



Groeiachterstand door droge zomers

Op sommige plekken in Nederland zijn kerstbomen dit jaar kleiner dan vorige jaren. Dit komt door de droge zomers van de afgelopen twee jaar, waardoor de bomen minder hard groeien.





De 1500 bomen in Huizen zijn vanuit Denemarken geimporteerd. Ze zijn niet per se kleiner dan vorig jaar, maar door de droogte van de zomer van 2018 hebben ze wel een groeiachterstand opgelopen. "Vorig jaar hebben we een slecht jaar gehad in Denemarken. Ontzettend droog geweest, net als bij ons eigenlijk. En dan zie je dat de groei dat ene jaar wel wat geremd wordt." Aan de takken is het verschil te zien. "Je kan zien dat hij vorig jaar minder hard gegroeid is dan dit jaar."



Sfeer in huis

Klein of groot, voor de bezoekers in Huizen komt de boom sowieso in huis. "Het geeft sfeer. En het is een feest van het licht." "Ik vind het gewoon heel gezellig met een kerstboom in huis." "Het hoort erbij he? Een beetje licht in huis, lampjes erin."