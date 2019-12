Drie jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen woningovervaller in Hem

HEM - De officier van justitie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben drie jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 23-jarige man uit Lelystad. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor overvallen op een woning in Hem, een tankstation in Lelystad en voor een zware mishandeling eerder dit jaar.

De man pleegde in november 2017 een gewapende overval in een woning op de Hemmerbuurt. De 75-jarige bewoner werd met een vuurwapen meerdere malen op zijn hoofd geslagen. Hierna werd hij beetgepakt, waarbij de dader DNA-materiaal achterliet op de trui van het slachtoffer.

Tankstation in Lelystad

Na de overval vertrok de dader met de auto van het slachtoffer richting Lelystad, waar hij een half uur later weer een gewapende overval pleegde op een tankstation. Na intensief onderzoek is er een DNA-match, waardoor de politie de man in januari van dit jaar kon aanhouden.

In juni ging het weer mis. De man sloeg een medegevangene met veel kracht naar de grond. Het slachtoffer liep hierbij gebroken nekwervels en een breuk in het voorhoofdsbeen op. Naast camerabeelden getuigden anderen dat hij hier de dader van is.

Jeugd TBS

Ten tijde van de overval doorliep de man al de zogeheten PIJ-maatregel (jeugd TBS). Hij zou, toen hij minderjarig was, een ander delict gepleegd hebben. Die dag zou de man in het kader van resocialisatie naar een stageadres gaan. De officier van justitie: "Kijkend naar de ernst van de feiten, dat verdachte eerder al tot jeugd-TBS is veroordeeld en dat hij zelfs in detentie opnieuw de fout in gaat, maakt dat naast een onvoorwaardelijke gevangenisstraf ook verplichte behandeling is gerechtvaardigd."