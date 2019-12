DIEMEN - Een woning aan de Burgemeester van Tienenweg in Diemen is vanmiddag beschoten. Iets voor 15.00 uur vloog er een kogel door het raam.

Bij de schietpartij raakte niemand gewond.

De straat is afgezet en de politie doet onderzoek. Wat een aanleiding voor het incident is geweest, is niet bekend.