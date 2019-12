Verkeerslichten uitgevallen op meerdere plekken in Haarlem

HAARLEM - Op verschillende, drukke plekken in Haarlem zijn de verkeerslichten vanmiddag uitgevallen. Deze werken nu al een paar uur niet. De gemeente neemt maatregelen en zet onder andere verkeersregelaars in.

De oorzaak is onbekend en daar wordt nu naarstig naar gezocht. Daarom is het ook nog niet bekend wanneer het probleem is opgelost.

De storing heeft juist drukke knooppunten getroffen. Er zijn storingen bekend op de Schipholweg, de Zijlvest, de Koudenhorn en de Schalkwijkerstraat. Dit zijn bijvoorbeeld vaak doorgaande routes waar ook bussen rijden.