Jeugd Kolhorn maakt toekomstplannen voor het dorp: "Ik wil wel een crossbaan in het bos"

Kolhorn bestaat al 600 jaar, maar het dorp wil ook op de toekomst voorbereid zijn. "Deze kinderen zijn onze toekomst. Zij hebben een fris brein. Waar volwassen al gauw zeggen dat iets niet kan, kunnen zij zomaar met verrassende ideeën komen," vertelt Willem Messchaert van werkgroep Kolhorn Kompas aan NH Nieuws.

Het weer zit niet mee, maar de leerlingen van basisschool Op Avontuur vinden het geen probleem. Zij wandelen met experts op het gebied van onder meer landschap, architectuur, klimaat, duurzaamheid door het dorp om ideeën op te doen.

Vissersschool

Tim wil graag een rotonde of verkeerslichten bij een gevaarlijk kruispunt. "Ik woon daar vlak naast en er gebeuren vaak ongelukken." Nora vindt het jammer dat er zoveel nieuwe huizen bij komen: "Dat past eigenlijk niet in het oude dorp, maar het is ook wel goed dat er nieuwe mensen bij komen." Nick heeft een plan voor een vissersschool in Kolhorn, want het is van oorsprong een vissersdorp.

Willem Messchaert is nu al enthousiast: "De ideeën stromen binnen met zo'n wandeling. We nemen een half jaar de tijd om plannen uit te werken en het beste idee krijgt een prijs. En we doen er alles aan om dat winnende plan uit te voeren." Misschien wel het idee van Defen: "Ik wil graag een crossbaan in het Kolhornerbos om lekker te kunnen crossen."