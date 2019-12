Mooiste kip van Europa komt uit Oosthuizen: "Slagroom op het gebakje"

OOSTHUIZEN - Met schapenwol van de boerderij van zijn oudste broer poetst Simon Worp zijn kippen op. Want van het schapenvet gaan ze mooi glimmen en dat is belangrijk op schoonheidswedstrijden. Eén van zijn kippen, een Sussex-hen, is nu in de prijzen gevallen en mag zich de mooiste kip van Europa noemen. Het is alweer voor de tweede keer voor Simon. Ook in 2012 werd hij met een van zijn kippen Europees Kampioen.