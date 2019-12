Moed zakt eigenaar werktuigbedrijf Andijk in de schoenen na zoveelste inbraak

ANDIJK - Eigenaar Peter Manshanden is woest: met zijn trekker- en werktuigzaak verhuisde hij kort geleden naar een nieuw pand in Andijk. Mede door de vele inbraken in het verleden, was het tijd voor een nieuwe start. Maar afgelopen dinsdagnacht gaat het opnieuw fout; via het ventilatierooster werd er ingebroken. De showroom met kettingzagen werd leeggehaald.

"Met de gestolen kettingzagen en reparaties aan het pand ben je zo tienduizend euro verder", aldus Peter. "We hebben het hele pand met tralies bekleed, voor duizenden euro's aan alarmsystemen en melders en nóg gaat het mis."

NH Nieuws

Ventilatierooster Pas toen Peter woensdagochtend bij de zaak aankwam, zag Peter de hoeveelheid spullen die weg waren. Op het ventilatierooster na, was alles nog in tact. "We hadden inmiddels ook op de oude locatie wel tien keer ongewenst bezoek binnen gehad. Dat zijn van die moment waarop je denkt 'ik stop er maar mee'."

Quote "We hebben inmiddels wel tien keer ongewenst bezoek binnen gehad" eigenaar Peter Manshanden

Ruim 25 jaar zit Peter met zijn bedrijf in Andijk. De inbrekers hebben tot nu toe altijd gemunt op de draagbare machines zoals de kettingzaken. "Ze weten precies dat als de alarmen afgaan dat ze twee á drie minuten hebben om de boel leeg te halen en dan zijn ze er vandoor." Het onderzoek van de politie is in volle gang. Er zijn nog geen verdachten in beeld. Peter vraagt zich sterk af welke maatregelen wel helpen. "Je zou bijna denken, zet er maar een grote hond neer. We zitten gewoon weer een week lang in het gezeik. Het is niet te doen."