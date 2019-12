Van graf gestolen Bussums bankje teruggevonden: "Zo gelukkig dat het weer terug is"

Moeder Edith van den Akker werd vanmiddag gebeld door haar middelste zoon dat het bankje terecht is. Haar zoon vertelde haar dat het bankje was gevonden achter een heg op de begraafplaats. "Het bankje is gevonden op een plek waar al eerder gekeken is. Er is geen verklaring waarom het er nu wel stond."

Het was niet de eerste keer dat er iets was gestolen van het graf van Wesley. Moeder Edith heeft al meerdere keren aangifte gedaan bij de politie.