Vissers in haven IJmuiden staan stil bij begrafenis omgekomen vissers: "Heel Urk leeft mee"

IJMUIDEN - Op het oog zag het er uit alsof het een dag was als alle andere voor de vissers in de IJmuidense haven. Maar niets was wat het leek. Voor met name de vissers uit Urk was het een trieste dag, en een dag van bezinning. "Iedereen in Urk leeft erg mee."



Vandaag worden de collega's begraven die vorige week donderdag in alle vroegte zonken met de UK 165 en pas dagen later werden gevonden. Reinder van Urk, net terug in IJmuiden van een paar dagen op zee, zegt dat zijn gedachten vandaag vaak afdwaalden naar zijn twee overleden vak- en plaatsgenoten. "Je denkt er toch de hele tijd aan. Het is vreselijk. Het is ook zo plotseling."

NH Nieuws / Fred Segaar

Neus Behalve aan zijn verongelukte collega's dacht Reinder vandaag wat vaker aan de gevaren die hij als visser loopt. ''Normaal sta ik daar nooit zo bij stil. Maar als zoiets gebeurt , ga je toch denken aan de gevaren die je loopt als visser." Reinder en zijn collega's zijn net op tijd terug voor de begrafenis van de pas 27-jarige collega. De schipper van de UK 165 is vanmorgen al begraven. "Het zal natuurlijk een heel trieste aangelegenheid worden", aldus Reinder. "Heel Urk is er van onder de indruk. De nabestaanden zullen ontroostbaar zijn. Wat wel mooi is dat iedereen in Urk erg meeleeft. Dat zal een steun voor ze zijn."