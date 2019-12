Zwanen op 'brute wijze' afgeschoten in Oostwoud: inwoners doen beklag

OOSTWOUD - De dood van twee zwanen heeft boze reacties losgemaakt bij de inwoners in Oostwoud. De gevleugelde dieren werden in een weiland bij de Egboets neergeschoten en de nek omgedraaid door jagers. Getuigen die het zagen gebeuren vond de manier van handelen walgelijk en deden beklag.

Het incident gebeurde op 2 december. Volgens de vrouw die het zag waren de zwanen - volgens haar een koppeltje - er sinds deze korte tijd weer neergestreken. "Wij genoten er zo van", schrijft de vrouw op Facebook. "Het gillen als ze worden geraakt, gaat door merg en been."

Creperen

Volgens de vrouw hebben de zwanen "tien minuten klapwiekend en aangeschoten liggen creperen", voordat hun nek werd gebroken. "Alleen maar omdat ze overlast veroorzaken? De enige overlast waren de knallende jagers", betoogt ze in haar bericht.

Onder het bericht zijn tientallen mensen die hun afschuw uitspreken over de actie van de jagers. "Oh nee, wat vind ik dit erg", reageert een vrouw. "Dat is toch verschrikkelijk, laf, wreed en weerzinwekkend", zegt een ander.

Reactie gemeente

Navraag bij de gemeente Medemblik leert dat gemeentes geen vergunningen kunnen afgeven voor het afschieten van zwanen. Dat gaat via de provincie. Een woordvoerder van Medemblik laat dan ook weten niet de opdrachtgever te zijn. De jagers hebben op hun beurt aangegeven dat ze wel een vergunning hadden

De provincie was niet bereikbaar voor commentaar.