Provincie Noord-Holland neemt maatregelen om overlast van waterplanten aan te pakken

NOORD-HOLLAND - De overlast van waterplanten moet meer de kop in gedrukt worden. Daarom gaat de provincie Noord-Holland op korte termijn waterplanten in specifieke delen van het IJsselmeer maaien. Ook wordt er gekeken of de bodem van het water kan worden verdiept. De provincie Noord-Holland heeft hier vandaag een overeenkomst voor ondertekend op de landelijke waterplantenconferentie.

De waterplanten zijn de afgelopen jaren enorm gegroeid, mede door de goede kwaliteit van het water. Uiteraard goed voor de natuur, maar het zorgt er ook voor dat het vaargebied wordt beperkt en dat jachthavens slechter bereikt kunnen worden door boten. Een onveilige situatie waar de provincie verandering in wil brengen.

Plannen op korte termijn

Op korte termijn wil de provincie er voor zorgen dat waterplanten in specifieke delen van het water gemaaid worden en dat je op een waterkaart kunt zien waar er gemaaid is. Zo kun je goed gebruik blijven maken van het recreatieve gebied. Mocht je zelf nog overlast ervaren, dan kun je dit aangeven op een website en de app Waterplantmelder, die hier speciaal voor ontwikkeld is.

"We moeten maatregelen voor het beheer van waterplanten in samenhang met elkaar inzetten voor het totale gebied", aldus Cees Loggen, Gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland. "Ik ben dan ook blij dat we nu met elkaar aan de slag gaan om aan een structurele oplossing te werken."

De samenwerking

Alle partijen worden vertegenwoordigd in een werkgroep, die aan een structurele oplossing gaat werken. Samen willen zij onderzoeken of de bodem van de wateren verdiept kan worden, omdat waterplanten niet in diepere wateren kunnen groeien.

Het samenwerkingsconvenant werd naast de provincie Noord-Holland onder andere ondertekend door de provincie Flevoland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook zijn de gemeenten Almere en Hoorn hier bij betrokken.