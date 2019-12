Alkmaarse Luke (19) wil als eerste Nederlander WK 'freestyle' paragliden winnen

ALKMAAR - Honderden meters hoog in de lucht salto's maken met simpelweg een parachute. Dat is waar de 19-jarige Alkmaarse Luke de Weert zijn passie uithaalt. Het zogenoemde 'acro paragliden' is nog niet heel erg bekend in Nederland. Volgend jaar doet de Alkmaarder mee met het WK-paragliden in Italië. Om optimaal te presteren heeft hij sponsoren nodig om te trainen. Daarom is hij een campagne begonnen in de hoop de eerste Nederlandse kampioen te worden.

Eerste vlucht Samen met zijn vader, die al tien jaar ervaren paraglider was, ging Luke op 7-jarige leeftijd voor de eerste keer de lucht in tijdens een tandemvlucht. "De eerste keer was spannend, maar het geeft je een ongelofelijk vrijheidsgevoel", vertelt hij aan NH Nieuws. Op zijn veertiende maakte hij zijn eerste solovlucht op het strand en een jaar later zweefde hij tussen de bergen in de Franse Alpen. Maar dit was uiteindelijk niet genoeg voor de waaghals. Luke hield er namelijk altijd al van om op het strand nieuwe dingen uit te proberen, zoals het maken van slides en spins. Freestyle paragliden, ook wel 'acro' paragliden genoemd, was voor de Alkmaarder de perfecte oplossing. Angstiger Nu Luke ouder wordt is hij wel wat angstiger dan voorheen. "Toen ik begon met vliegen, had ik geen angst. Toen ik uiteindelijk een keer crashte, werd ik even wakker geschud. Sindsdien ben ik voorzichtiger." Toen hij begon met acro paragliden wist hij dan ook niet wat hij precies moest verwachten. "Je weet niet waar je grens is. Ik heb scheet toen bijna in mijn broek." Nu, na jaren ervaring, is hij een stuk zelfverzekerder. Zo vertelt hij: "Je weet na een tijdje hoe je situaties moet oplossen en wat je moet doen als het misgaat." Maar nieuwe tricks blijven altijd spannend: "Dat is ook weer de kick."

Quote "Freestyle paragliden is nog niet bekend in Nederland. Ik hoop de sport op de kaart te zetten" luke de weert, wil wk Freestyle paragliden winnen

Wedstrijden Zijn eerste wedstrijd was in Italië tijdens de World Cup Tour 2018 toen hij 18 jaar was. Hier eindige hij op de veertiende plek. Een jaar later, tijdens dezelfde competitie, eindigde hij op de vijfde plek. Dit jaar wil Luke eerste worden, en daar moet hij dan ook flink voor trainen. Mocht hij eerste worden tijdens de World Cup Tour 2020, dan is hij op (dan) 20-jarige leeftijd de eerste Nederlandse wereldkampioen freestyle paraglider. Om dit te kunnen bewerkstelligen, heeft hij sponsoren nodig. In totaal heeft hij 20.000 euro nodig om vanaf februari te kunnen trainen voor de wedstrijd. Sponsoren kunnen contact opnemen via deze link. Maar naast het winnen heeft hij nog een belangrijker doel: "Freestyle paragliden is nog niet bekend in Nederland. Ik hoop hiermee deze sport meer op de kaart te zetten." Zien hoe Luke zijn trucks doet? Bekijk hieronder de video