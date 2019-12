Vuurwerk verbieden of lekker blijven knallen? Doe mee aan het NH Nieuws-panel onderzoek!

NOORD-HOLLAND Lekker blijven doorknallen met oud en nieuw en genieten van het vuurwerk? Of is het nu toch tijd geworden om het te gaan verbieden? We zijn benieuwd naar je mening, dus doe mee aan het NH Nieuws-panel vuurwerkonderzoek.

Jaarlijks gaat er voor miljoenen de lucht in tijdens de jaarwisseling. Daar genieten veel mensen van, maar er is ook een grote groep die vooral overlast ondervindt. Ook steeg afgelopen jaar het aantal slachtoffers in onze provincie naar 90.

De laatste jaren leidt het afsteken tot flink wat discussie. We willen in dit onderzoek van je weten hoe jij aankijkt tegen vuurwerk. Geniet je er van of heb je er veel last van? Heb je goede of juiste slechte ervaringen met vuurwerk? We horen het graag van je.

Meld je aan

Nog geen lid van het NH Nieuws-panel? Word lid en je krijgt een uitnodiging voor het onderzoek. De enquête kan worden ingevuld tot en met maandag 16 december.