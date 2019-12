Man (85) uit Hoorn die vrouw te lijf ging met kapmes blijft voorlopig vastzitten

Volgens zijn advocaat Hans Duin gaat het om een 'trieste zaak'. "Hij is ouder, hoort slecht en er is ook kanker bij hem geconstateerd", vertelt hij aan NH Nieuws. Vanochtend diende de zaak in de rechtbank in Alkmaar.

De verdachte was zelf niet aanwezig, omdat hij - volgens zijn advocaat - moeite heeft om het allemaal te begrijpen.

Z. vloog zijn ex-vrouw op 4 juli aan met een kapmes en sloeg en stak haar op haar hoofd, keel en lichaam. De man wordt daarom verdacht van poging tot moord. Hoe het nu precies met de vrouw gaat, is niet bekend.

Voorlopig geen schorsing

De officier van justitie verwacht een straf te eisen, waar tbs een onderdeel van is. Op dit moment zit Z. al vijf maanden in voorarrest. Duin vroeg de rechtbank daarom te kijken naar een mogelijk schorsing en de man 'alvast' naar een tbs-kliniek te brengen, in verdere afwachting van de volgende zaken.

"Mijn cliënt is ouder en ziek en heeft het zwaar. Als hij kan worden overgeplaatst zou dit de kwaliteit van zijn leven op peil kunnen houden", vertelde hij.

De officier van justitie zag hier geen heil in, omdat zij juist van de verdachte zelf en zijn huidige behandelaars hoorde dat hij het op zijn huidige plek 'goed doet'. De rechtbank was het daarmee eens en ging niet akkoord met de schorsing.

Z. blijft daarom voorlopig nog vast zitten, in ieder geval tot de inhoudelijke behandeling op 2 maart.