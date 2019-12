Waardevol bankje van graf overleden zoon gestolen: "Harteloos en respectloos"

BUSSUM - De familie van de Hilversumse Wesley van den Akker is diepbedroefd. Voor de zoveelste keer is er iets van het graf van hun overleden zoon gestolen, dit keer een bankje. Moeder Edith kan er niet bij dat mensen hiertoe in staat zijn. "Harteloos en respectloos om zoiets mee te nemen."

Camera's

De begraafplaats is een openbare plek waar iedereen mag komen. Edith heeft van de begraafplaats te horen gekregen dat het te privacygevoelig zou zijn om er camera's op te hangen. In een poging dieven te betrappen, heeft de politie eerder wel eens 'lokartikelen' geplaatst, gaat Edith verder. "Maar dit heeft nooit wat opgeleverd."

Het is voor de familie een lastige maand, want hun zoon is in de maand december (Eerste Kerstdag, 2011) overleden. "Nu gebeurt er in deze maand ook nog zoiets lafs. Ik hoop dat de dader het bankje gewoon terugzet. Dan zijn we al blij. Deze man of vrouw heeft geen idee wat voor een impact dit op ons heeft", vertelt de moeder in tranen.