'Barry van Galen weg bij AZ'

ALKMAAR - Een van de meest kleurrijke AZ-ers is bij de club vertrokken. Barry van Galen, oud-speler en na zijn actiever carrière scout, is niet langer werkzaam voor de Alkmaarse club. Dat meldt De Telegraaf.

Van Galen speelde tussen 1997 en 2006 meer dan 250 wedstrijden voor de Alkmaarders en werd in die periode de oudste Oranje-debutant. Bondscoach Marco van Basten liet hem in 2004 op 34-jarige leeftijd meespelen in de interland tegen Andorra.

Voor Van Galen werd in 2006 samen met Michael Buskermolen een afscheidswedstrijd georganiseerd in de Alkmaarderhout. Het was tevens het afscheid van het oude stadion.

In het nieuwe stadion kreeg de aanvallende middenvelder, die altijd in was voor een geintje, zijn eigen bar. Van Galen werd nadat hij gestopt was met voetballen opgenomen in de scoutingstaf van AZ. In totaal was hij 23 jaar achtereen bij AZ in dienst.

Over het waarom van zijn vertrek is nog niets bekend. Ook is niet duidelijk wat de 49-jarige Haarlemmer nu gaat doen.