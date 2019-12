Meerdere gewonden bij auto-ongeluk in Hensbroek

HENSBROEK - Bij een auto-ongeluk aan de Mensonidesweg net buiten Hensbroek zijn meerdere inzittenden gewond geraakt. Op foto's is te zien dat de schade aan het voertuig enorm is.

Een getuige weet te melden dat de brokstukken verspreid over de weg liggen. Het is niet bekend hoe het ongeluk is gebeurd.

Hulpdiensten zijn massaal naar het ongeval toe gereden. Volgens de getuige zouden er drie inzittenden per ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is evenmin bekend.

Er werd rond het wrak nog gezocht naar een mogelijk vierde inzittende, maar die bleek er niet te zijn.