Beeld Aidsfonds in Amsterdam al na vier dagen vernield, stichting 'diep geschokt'

Het standbeeld ligt er verloren bij op het Beursplein in het centrum van de stad. Volgens het Aidsfonds is het duidelijk vandalisme. Dat het beeld nu kapot is vinden ze 'bijzonder jammer'.

Het beeld werd op Wereld Aids Dag op het Beursplein in Amsterdam onthuld. Voor de vernieling toonde het een huilende vrouw die iedere veertig seconden een traan laat vallen. Die traan staat symbool voor het feit dat iedere veertig seconden iemand in de wereld sterft aan aids.

Het bassin waar de huilende vrouw in staat, verbeeldt de 32 miljoen mensen die sinds het uitbreken van de ziekte zijn overleden.

Reizende campagne

Het beeld staat er sinds 1 december. De bedoeling was dat het Aidsfonds het standbeeld morgen zou verplaatsen naar Amersfoort, waar het ook een aantal dagen zou staan. Daarna zou het op verschillende andere plekken in Nederland te zien zijn.

Nu moet de stichting de campagne stopzetten. "We vinden het heel zonde, zeker omdat het een actie was die om solidariteit vraagt. Het plaatsen van zo'n beeld kunnen we nu niet nog een keer doen."

Morgen worden de restanten van het beeld weggehaald. Of het Aidsfonds aangifte gaat doen, wordt later besloten.