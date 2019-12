Is een kerstboom slecht voor het milieu? "Met bedrijfsafval kun je heel veel maken"

Eigenaresse Alice Tayler beheert een magazijn vol bedrijfsafval. "Als we dit niet hadden gekregen, was het in de prullenbak beland", legt ze uit. In de schappen staan oude kantoormappen, gebruikte kerstballen, restproducten van drinkverpakkingen en nog veel meer.

"Dit is alleen nog maar wat we krijgen uit Haarlem, moet je nagaan hoeveel we zouden hebben als we dit op meer plaatsen doen", aldus Tayler. Creatievelingen kunnen voor een klein bedrag de spullen kopen, om er vervolgens iets moois mee te maken. In de winkel werken vrijwilligers samen met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Zonde

Tayler is zich bewust van hoeveel afval ze produceert. Bij de eigenaresse is thuis daarom geen 'eenmalige' kerstboom meer te vinden. "Het is zonde om een kerstboom te kopen zonder kluit, die je kort neerzet en daarna bij het afval beland. Vaak worden ze daarna ook nog verbrand."

Zelf heeft ze een kerstboom met kluit die ieder jaar wordt teruggeplant zodat het verder kan groeien. "Maar er is zoveel meer wat je kan doen, bijvoorbeeld met afval uit ons magazijn." Ze doelt daarmee op knutselwerken die de traditionele kerstboom kunnen vervangen.