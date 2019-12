A7 bij Hoorn dicht door ongeluk met vier auto's: drie kwartier vertraging

HOORN - De A7 van Zaandam naar Den Oever is op dit moment dicht vanwege een ongeluk waarbij vier auto's betrokken zijn. Er staat een lange file.

De vertraging is op dit moment al drie kwartier, meldt de ANWB. De file gaat van Purmerend-Noord in de richting van Abbekerk.



Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet nog duidelijk. Er zouden twee mensen gewond zijn geraakt.