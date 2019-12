DEN HELDER - Een fietser is vanavond zwaargewond geraakt bij een botsing met een auto.

Het ongeluk vond rond 16:50 uur plaats op de Texelstroomlaan. Een traumahelikopter werd opgeroepen maar de fietser is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Aan de hand van de foto is te zien dat de fietser op de voorruit van de auto is beland. Hoe het nu met het slachtoffer gaat is niet bekend.

De weg werd na het ongeluk afgesloten voor het verkeer.