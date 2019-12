Sint Nicolaas Genootschap richt stichting op voor behoud intocht Sinterklaas

DEN HELDER - Ook volgend jaar kan Sinterklaas weer aanmeren in Den Helder. Het Sint Nicolaas Genootschap heeft daarvoor een speciale stichting opgericht. Helderse ondernemers durven het niet meer aan een intocht te organiseren sinds de Zwarte Pieten-discussie. Maar, vindt het Sint Nicolaas Genootschap: "In een havenstad als Den Helder hoort gewoon een intocht te zijn."

De intocht van Sint Nicolaas in Den Helder is ondanks de protesten in het land zonder problemen verlopen, maar het wordt steeds lastiger, zegt Peter Reenders van het Sint Nicolaas Genootschap: "Ondernemers hebben de intocht jarenlang georganiseerd. Er komen vanuit de gemeente steeds meer regels en veiligheidseisen en ondernemers willen die verantwoording niet meer."

Dat zou betekenen dat er geen intocht meer komt. Reenders: "Wij vinden dat Sinterklaas gewoon ook in Den Helder moet aankomen. Daarom hebben wij besloten een stichting op te richten en het zelf te organiseren. En we gaan zo snel mogelijk aan de slag."