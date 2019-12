Sint geeft bittere pil weg bij apotheken: ''Grote zorgen om medicijnentekort''

CASTRICUM - Wie op de verjaardag van de Sint naar een apotheek in of rondom Alkmaar ging, kreeg een extra doosje medicijnen mee naar huis. Met koeienletters staat op de verpakking 'bittere pil', waarmee apothekers in Noord-Kennemerland op een ludieke wijze aandacht willen vragen voor het nijpende medicijntekort.

"Het is een doosje met daarin geen geneesmiddelen, maar een sinterklaasgedicht", vertelt apotheker Susan Glaubitz. "Dagelijks hebben we te maken met tekorten. We moeten meerdere malen per dag vertellen dat een bepaald geneesmiddel er niet is."

Met de actie trekt Apothekerscoöperatie Noord-Kennemerland (APCON) aan de bel. Volgens de organisatie zijn de huidige maatregelen van de minister niet voldoende. De afgelopen tijd zijn er verschillende meldingen geweest van mensen die door het medicijnentekort in het ziekenhuis terecht zijn gekomen. Patiënten wijken dan uit naar een andere geneesmiddel en dat pakt niet altijd automatisch goed uit.

"We kennen zelfs een verhaal van iemand die een belangrijk middel bij hartfalen niet kon krijgen en werd omgezet naar een ander middel. Daardoor belandde de patiënt in het ziekenhuis", aldus Glaubitz.