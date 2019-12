Bussumse Sinterklaasbank maakt dit jaar 6000 kinderen blij

BUSSUM - De Sint krijgt vandaag hulp van de Sinterklaasbank uit Bussum. Gezinnen die het niet zo breed hebben - 6000 dit jaar - ontvangen tóch pakjes thuis. Oprichter Elisa Nuij: "Ik hoop elk jaar dat we niet meer nodig zijn, maar tot die tijd is het fijn dat zoveel mogelijk mensen ons weten te vinden."

Natasja Kok weet hoe het is om als ouder in de stress te zitten over Sinterklaas. "Een paar jaar geleden kwam ik na 23 jaar ondernemen plóts in de bijstand. Het was niet moeilijk om terug te schakelen: auto, geen dure make-up meer. Maar toen de Sinterklaastijd aanbrak werd het lastig."

Quote "Geen cadeau op je verjaardag is erg, maar dat kun je uitleggen aan je kind. Maar geen cadeau met Sinterklaas is moeilijk uit te leggen." Elisa Nuij

Veel ouders ervaren diezelfde stress, dé reden dat Elisa in 2006 de Sinterklaasbank oprichtte. "Geen cadeau op je verjaardag is erg, maar dat kun je uitleggen aan je kind. Maar geen cadeau met Sinterklaas is moeilijk uit te leggen. Waarom krijgt een vriendje of klasgenootje wel iets, maar jouw kind niet?" In 2014 maakte Natasja dan ook dankbaar gebruik van de Sinterklaasbank. "Mijn kinderen waren toen negen en vier jaar oud. Die waren dolbij met de cadeaus. En ook voor mij als moeder was het daardoor ook een groot geschenk."

NH Nieuws

Voor iedereen een cadeautje Elisa wil de kinderen uit minder bedeelde gezinnen méér geven dan alleen een cadeautje. "Het gaat om de beleving en de voorpret, bijvoorbeeld door het maken van een verlanglijstje van tevoren. Iedereen krijgt natuurlijk het cadeau van zijn keuze, maar daarnaast maken de kinderen kans hun héle verlanglijst te winnen."

Quote "Vroeger stonden we met man en macht cadeaus in te pakken, maar tegenwoordig gaat alles online" Elisa Nuij

De romantiek is er bij de Sinterklaasbank wel een beetje af. "Vroeger stonden we met man en macht cadeaus in te pakken, maar tegenwoordig gaat alles online," vertelt Elisa. Een gezin kan via de website een cadeau uitkiezen, nadat ze zijn aangemeld door een intermediair. "Je krijgt dan een code en vervolgens wordt het cadeau thuisbezorgd, net als bij iedere andere online bestelling." Niet meer nodig De Sinterklaasbank begon ooit met 50 gezinnen, maar dat breidde al snel uit. "Dat komt ook omdat mensen ons beter weten te vinden. Elk jaar hoop ik weer dat we niet meer nodig zijn, maar het is fijn dat we al deze mensen kunnen helpen," zegt Elisa. Natasja hoeft inmiddels geen gebruik meer te maken van de Sinterklaasbank, maar moedigt anderen aan om zich aan te melden. "Schroom niet, vraag om hulp. Door armoede trekken mensen zich terug in isolement, maar door de Sinterklaasbank neem je weer deel aan de wereld." De Sinterklaasbank wordt gerund door vrijwilligers en krijgt inkomsten uit donaties.