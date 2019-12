West-Friesland Pleegdochter en pleegmoeder helpen nieuwe gezinnen met speciaal spel

ANDIJK - Het is niet altijd makkelijk om over jezelf te praten als je in een nieuw gezin woont. Maya Lievegoed en Judith Zijtregtop weten daar alles van. Maya is opgegroeid in een pleeggezin en Judith heeft als pleegmoeder twee zonen in huis gehad. Samen hebben ze het kaartspel ‘En nu jij!’ ontwikkeld.

NH Buurten

Pleeggezinnen en andere bijzondere families kunnen elkaar hiermee beter leren kennen. "Wij willen kinderen iets goeds meegeven. Dat ze beter op hun voeten staan en sterker de toekomst in kunnen", zegt Judith in NH Buurten. Maya vult haar aan: "Vaak komen de kinderen met een rugzakje met verdriet, woede of teleurstelling. Elkaar leren kennen is dan heel belangrijk."

Carina Kooiman-Boersma uit Andijk heeft drie pleegkinderen. Tijdens de opname van NH Buurten heeft ze het spel voor het eerst met hen gespeeld. "Het zijn goede vragen. Als er dingen naar boven komen dan ga je dat niet gelijk hier over hebben. Je houdt het even in gedachten om het een andere keer te bespreken."

Gezin van Carina Kooiman-Boersma

Volgens Maya kan de zorg ook van kinderen leren. "Ik hoop dat er meer gebruik wordt gemaakt van de kennis en de ervaringen die kinderen zelf hebben. Ze hebben veel meegemaakt en in hun bagage zitten. Als we daar goed naar luisteren kunnen we daar lessen uit halen."