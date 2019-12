De Tolweg in Heemskerk is open en een stuk veiliger: "Alleen jammer van het fietspad"

HEEMSKERK - Het was een koude grijze ochtend die in Heemskerk tenmiste nog een beetje werd opgefleurd door de opening van de Tolweg. Na bijna een jaar werd de verkeersader feestelijk geopend.

En dus is het eindelijk gedaan met de dagelijkse files als gevolg van de afsluiting. Het verkeer stroomt er weer en misschien nog wel belangrijker; de Tolweg is door de gescheiden rijbanen een stuk veiliger geworden. Al is niet iedereen even enthousiast.