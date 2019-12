Horroravond voor familie uit Sint Pancras: "Het leek alsof hij aan de drugs zat"

SINT PANCRAS - Een avondje televisiekijken veranderde voor de familie Evers uit Sint Pancras dinsdag in een scène uit een horrorfilm. Een jongeman gooide plotseling drie grote bakstenen door het woonkamerraam en probeerde daarna de woning in de komen. "Het was zo eng."

Bianca Evers (50) is nog aan het bijkomen van de heftige gebeurtenis, die ze niet snel zal vergeten. "We zijn ons echt doodgeschrokken." Dinsdagavond rond 21:10 uur zat het gezin - Bianca en haar vriend, dochter van 20 en haar vriend - op de bank in de woonkamer. De gordijnen zijn dicht. "Ineens hoorden we een keiharde knal en toen vloog er een baksteen door het raam. Daarna nog een en daarna nog een!" Ze weten niet wat ze overkomt. "We begonnen te schreeuwen en te gillen."

Quote "Ik hoop dat het geen gerichte actie van hem was." Bianca Evers, slachtoffer

Bianca's vriend trekt het gordijn open en dan staat het gezin oog in oog met een jongeman met capuchon. "Hij had al één been op het raamkozijn van de erker gezet en wilde duidelijk naar binnenkomen." Klaarblijkelijk schrok hij - 1,75 meter, klein hoofd - zich een hoedje, want zijn ogen waren heel groot. "Alsof hij onder de drugs zat." De man zette het op een lopen, de familie Evers geschokt achterlatend. "We belden meteen 112, maar je kan je hier op zoveel plekken verstoppen. Hij was allang gevlogen toen ze arriveerden." De politie is op de hoogte van de het kapotte raam. Een woordvoerder laat weten aan NH Nieuws: "Er is een digitaal buurtonderzoek gestart. Daarin vragen we omwonenden of ze iets gezien hebben die avond. Zij krijgen dan een mail van Burgernet. Hopelijk komen er tips binnen." Bianca's Facebook-oproep wordt massaal gedeeld.

Overal glas De familie heeft geen idee wie dit zou kunnen hebben gedaan. De jongen had ook pepperspray bij zich en is dus op pad gegaan met drie bakstenen. "Ik hoop het dat het geen gerichte actie was, maar een of andere maffe junk." Tekst loopt door onder de foto.

De ravage in het huis was naderhand groot. "Er lag overal glas. De eerste nacht na de gebeurtenis hebben mijn vriend en ik eigenlijk de hele nacht op de bank gezeten, bang dat hij terug zou komen. Nu hebben we de boel dichtgetimmerd, maar ik wil er eigenlijk wel extra dik glas voor terug", vertelt Bianca. Veilig plekje Ze is kapster in Sint Pancras en heeft het verhaal al dertig keer verteld aan haar klanten. "Het is echt eng. Thuis was ons veilige plekje. Dat hoort ook zo te zijn. We zaten gewoon met zijn vieren in de kamer. Het idee dat er dan zomaar iemand binnenkomt. Het was zo bizar. Een horrorfilm. Een slechte horrorfilm en ik blijf de beelden voor me zien."