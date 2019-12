Negen kandidaten voor burgemeesterspost Den Helder, allen man

Van de burgemeesterskandidaten hebben of hadden zeven mensen een (fulltime) functie in het (lokaal) openbaar bestuur, de twee anderen hebben of hadden een functie daarbuiten.

Het is opvallend dat alleen mannen hebben gesolliciteerd, omdat de gemeente nadrukkelijk op zoek leek naar een vrouw als burgemeester. Naar eigen zeggen om het 'eens anders te doen' was de vacature in de zij-vorm geschreven, in plaats van in de hij-vorm.

Geen voorkeur

Uit een peiling bleek overigens dat bewoners geen voorkeur hebben voor een man of een vrouw. Wel wilden ze het liefst iemand tussen de 40 en 50 jaar met ervaring die 'wijs en bedachtzaam' is.

Het is nog even afwachten wie het gaat worden: de nieuwe burgemeester wordt in mei 2020 benoemd. Tot die tijd is Jeroen Nobel waarnemend burgemeester van Den Helder