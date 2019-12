Kant-en-klare surprises als warme broodjes over toonbank: "Niet altijd gemakzucht"

HEEMSTEDE - Het zijn hectische dagen voor Frank Deen. In aanloop naar Pakjesavond verkoopt hij vanuit zijn winkel Juul aan de Julianalaan in Heemstede kant-en-klare surprises. Een deel daarvan heeft hij in de zomermaanden al gemaakt. "Dan kijken klanten wel even vreemd op, als je in je korte broek de stoomboot van Sinterklaas zit te maken."

Tot de landelijke intocht - medio november - kunnen Frank en zijn team (zijn zussen en zijn nicht) relatief ongestoord knutselen. Natuurlijk worden bezoekers van de hobby- en cadeauwinkel met een grote glimlach geholpen, maar zodra ze de deur uit zijn, verandert de zaak in een heuse surprise-fabriek. Zodra de Sint in het land is, stromen de verzoekjes binnen. Wie geen zin of tijd heeft, kan in overleg met het team een surprise laten maken. "Toch is het niet altijd gemakzucht", benadrukt Frank. "Soms is het ook pure noodzaak. Zoals een piloot die twee dagen vertraging had, en daardoor geen tijd meer had om een surprise te maken. Mensen komen soms wanhopig binnen en gaan dan blij de deur weer uit."

Van een flamingo tot een hamburger en van een Pokémon tot een langharige keffertje: vrijwel iedereen slaagt bij Juul. De afgelopen weken zijn er zo'n 120 kant-en-klare surprises à 17,50 euro over de toonbank gegaan. Voor een halffabrikaat betaal je 12,50 euro. "Het moet wel leuk blijven", benadrukt Frank de schappelijke prijzen. "Op de ene surprise verdien je iets, voor de ander moet je iets bijleggen." Frustratie Frank helpt mensen graag uit de brand, ook als Pakjesavond al in zicht is. "Gisteren kwam er een jongen binnen die de avond ervoor met hout was bezig geweest om een Ford Ka voor z'n moeder te maken, maar uit frustratie had hij weer in elkaar getrapt."

Een Ford Ka was ook Frank te hoog gegrepen, maar met een creatieve twist heeft hij de klant toch meer dan tevreden gemaakt. "We hebben geen Ford maar een fort gemaakt, een kasteel met torentjes. En daar hebben we twee chocoladeletters - de letter K - voorgezet. Dan heb je toch een Ford Ka. Stoomboot Wie niet zo handig is, maar wel graag een eigen twist aan een surprise wil geven, kan ook bij Juul terecht. Frank, zijn zussen en zijn nicht maken namelijk ook halffabrikaten, oftewel surprises die nog moeten worden afgemaakt. "Zoals de stoomboot: die kun je zelf nog beschilderen, er vlaggetjes aan hangen, een sintje en een pietje erop en klaar."

Van die stoomboot hebben ze de afgelopen maanden tien exemplaren gemaakt, vertelt de ondernemer. Bij het knutselen wordt vooral gebruik gemaakt van recyclebaar materiaal. "We sparen het hele jaar karton, flessen en doppen, en regelmatig komen mensen materiaal brengen. Vooral van die chips-kokers krijgen we er veel binnen." Handcrème Behalve met grondstoffen voor surprises komen sommige klanten ook langs met bedankjes. "Dan krijg ik een dag later bijvoorbeeld een doos gebak", vertelt Frank. "Een vrouw kwam laatst een paar tubes handcrème brengen, omdat ze dacht we dat wel nodig zouden hebben." Of hij ook een surprise heeft gemaakt om zélf op Pakjesavond weg te geven? "We zijn met z'n drieën thuis, dus als je dan lootjes gaat trekken, ben je snel klaar", verklaart hij waarom hij in huiselijke kring niet aan surprises doet. "Maar we gaan wel ergens een hapje eten om deze periode af te sluiten, want ik ben nu 19 dagen non-stop aan het werk."