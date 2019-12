Foutje, bedankt: wekenlang geen reclames te zien op alle treinstations

HAARLEM - Op alle NS-stations is de komende tijd geen enkele reclame te zien. Waar de stations normaal een kleurrijk geheel zijn van reclameposters, hangen de perrons en tunnels nu vol met witte vlakken.

Deze opmerkelijke situatie gaat volgens NS nog zeker weken duren. Dat komt omdat het contract met reclame-leverancier Exterion is afgelopen en een nieuwe aanbesteding is nog niet afgerond. Wat er precies mis is gegaan, kan een woordvoerder van de NS niet zeggen.

NS gaat de hoogstwaarschijnlijk duizenden lege abri's in het hele land deels opvullen met reizigersinfo en de nieuwe dienstregelingen.

Witte vlakken

Dat er alleen witte vlakken zijn te zien, valt erg op onder reizigers. Dat blijkt onder meer op Twitter. Ook de NS krijgt volgens een woordvoerder veel vragen over. "Nu er geen advertenties in hangen, vallen de reclameborden opeens op, zo lijkt het."

Een aantal reizigers ziet er de grap wel van in en vraagt of NS een adblocker heeft aangezet: