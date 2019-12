In Berkhout viel deze herfst de meeste regen van heel het land

BERKHOUT - Het waren natte herfstmaanden. Drie keer natter dan normaal, aldus het KNMI. Maar de grootste uitschieter werd gemeten in Berkhout. Daar was het het natst.

In het West-Friese dorp viel deze herfst maar liefst 406 millimeter regen, in drie maanden tijd. Normaal zou dit volgens het KNMI in een half jaar moeten vallen.

Berkhout is daarmee de natste plek geweest van heel Nederland, gedurende deze herfst. De minste regen viel in het Brabantse Volkel, met 174 millimeter. Op 30 november eindigde de meteorologische herfst.