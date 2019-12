Laura geeft kinderen van gescheiden ouders een stem in eigen podcast

HOOGKARSPEL - Zo'n 55.000 kinderen per jaar maken het mee dat hun ouders uit elkaar gaan. En juist die kinderen komen te weinig aan het woord, vindt de in Hoogkarspel geboren Laura Kors. Daar wil ze, met een eigen podcast , wat aan veranderen.

Laura is zelf volop ervaringsdeskundige op het gebied van gescheiden ouders. "Wel meer dan eens", vertelt ze in De Ochtendshow op NH Radio. "Mijn moeder is drie keer getrouwd en gescheiden. Ik krik in m'n eentje het gemiddelde aardig omhoog, ha ha!"

"Ze zijn het er allemaal over eens: ze willen zelf niet scheiden later"

Omdat kinderen vaak geen stem krijgen in de situatie, besloot Laura een podcast te starten waarin zij juist wél aan het woord komen. In totaal heeft ze zes kinderen van gescheiden ouders gesproken: de jongste was 11 jaar, de oudste 17. "Ik heb bewust gekozen voor kinderen die nog thuis wonen en die elke dag merken hoe hun leven is veranderd door de scheiding."

Laura's jonge gasten hebben allemaal een andere ervaring meegemaakt, maar over één ding zijn ze het volledig eens: "Ze willen later allemaal niet scheiden", aldus Laura. "Ze willen voorkomen dat hun kinderen hetzelfde meemaken. En da's toch best veelzeggend."

