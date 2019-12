Slachtoffer steekincident Amsterdam-Noord overleden

AMSTERDAM - Het slachtoffer van een steekincident op het Waterlandplein in Amsterdam-Noord is overleden. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie.

Het blijkt te gaan om een vrouw. Het steekincident vond rond 09.00 uur plaats in een woning, waar het slachtoffer overleed aan haar verwondingen.

Verdachte

Er waren al snel veel hulpdiensten aanwezig op het plein. Maar wat er precies gebeurd is, moet nog worden onderzocht. Wel is er al een mannelijke verdachte aangehouden op de Insulindeweg in Oost.

De recherche houdt er rekening mee dat de toedracht in de relationele sfeer ligt.