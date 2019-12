De Peiling: Vier jij nog Sinterklaas?

De Peiling wil graag van je weten, Of je pepernoten zal gaan eten. Wordt Sinterklaas dit jaar bij jou gevierd, Of heb jij de kerstboom al versierd?

Sinterklaas of kerst?

Onderzoeken over het vieren van Sinterklaas spreken elkaar nogal tegen. Waar de één stellig beweert dat de cadeautjes in Nederland tegenwoordig vooral onder de kerstboom liggen, zegt het andere onderzoek dat de Sint de laatste jaren juist weer aan een opmars bezig is.

Gedichtenwedstrijd

In De Peiling op NH Radio vieren we vanavond tussen 18:00 en 19:00 uur Sinterklaasavond met onze luisteraars. We hebben een hele stapel chocoladeletters klaar liggen en een DAB+ radio, waarmee je jouw favoriete regionale zender in digitale kwaliteit ontvangt.