Haarlem NH Reportage: Haarlemse Sinterklaasrazzia uit '44 op bijzondere manier verwerkt in jeugdboek

HAARLEM - 75 jaar geleden werd het einde van de Tweede Wereldoorlog ingeluid. Met de verschrikkelijke hongerwinter als bitter slot. En zeker in Haarlem kreeg het een nare bijsmaak door een razzia. De Duitse bezetter was naarstig op zoek naar werkende Hollanders voor de oorlogsindustrie. Ongeveer 1300 Haarlemse mannen tussen de 17 en 44 jaar worden afgevoerd op de vroege ochtend na Sinterklaasavond. De Duitsers hadden goed uitgekiend dat de onderduikende Haarlemmers dan in ieder geval thuis zouden zijn voor nog een beetje gezelligheid bij hun gezinnen.

Beeld en Geluid

Bies van Ede heeft juist deze Sinterklaasrazzia aangegrepen om een boeiende jeugdroman te schrijven. Drie jongens, uit verschillende milieu's, worden hard geconfronteerd met die razzia. Twee van hen zien hun broer afgevoerd worden en de derde is juist een neef van een NSB'er die meewerkt aan de razzia.

Quote "Honden blaften, er werd mensen pijn gedaan, je kon de kreten horen, en af en toe gelach dat zeker niet van de opgepakte Haarlemmers kwam" fragment uit roman 'Het verraad van sinterklaas'

Voor de roman over de tieners Ad, Bram en Dorus heeft de auteur veel onderzoek gedaan, vooral dankzij het boek van Dick Verkijk over de Sinterklaasrazzia van 1944. Deze journalist heeft veel van de opgepakte mannen en hun nabestaanden gesproken. Minstens 81 mannen zijn niet teruggekomen. Bies van Ede heeft ondertussen een levendig beeld van de Sinterklaasrazzia op 6 december om 5 uur 's ochtends vroeg. "Het is aardedonker, de stad is verduisterd ... mensen worden naar buiten gevoerd, sommigen gewoon in hun pyjama of in hun hemd. En ze worden afgemarcheerd richting het station ... Dan worden ze een stoomtrein in gedreven, grote veewagens die al klaar stonden op het perron. Dat moet een wanhopige toestand zijn geweest", beschrijft Van Ede in de reportage van NH Nieuws. Op het station, bij perron 1, hangt een houten plaquette ter nagedachtenis aan de Haarlemmers die aan het einde van de oorlog afgevoerd werden naar de werkkampen.

NH Nieuws / Geja Sikma

Vrienden In de roman worden de drie jongens vrienden, ondanks hun verschillende opvoeding. Bram is Jehova-getuige, Ad komt uit een communistisch nest e het gezin van Dorus is pro-Duits. "Heel langzaam maar zeker ontdekken ze ze niet zo demonisch zijn als ze van elkaar hadden gedacht, dat ze ook maar gewoon jongens zijn." Bies van Ede denkt na over een vervolg op de roman 'Het Verraad van Sinterklaas'. "Wat gebeurd er na die bevrijding? Want wij denken dat dan alles is afgelopen 'eind goed al goed', maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. De verzuiling is halverwege 1945 weer helemaal terug en alles valt in het oude patroon." "Door de ogen van mijn hoofdpersonen zou je kunnen kijken hoe al die naoorlogse idealen in rook opgaan en alles gewoon weer eindigt zoals het was."