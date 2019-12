Boeren plannen nieuw protest: lege supermarktschappen voor Kerst

In de week voor Kerst - als heel Nederland de koel- en voorraadkast vult voor de feestdagen - wil de actiegroep in heel het land de voedselvoorziening stilleggen door de bevoorrading van supermarkten te saboteren, melden Omroep Friesland en de Leeuwarder Courant vandaag.

Hongerwinter

Dat willen ze doen door wegen van en naar distributiecentra van supermarkten te blokkeren. Op die manier zou de waardering voor boeren en hun werk moeten groeien, zo schrijft FDF-voorman Mark van den Oever in een brief. In die brief wijst hij op een bericht van een van de leden, die opmerkt dat de boer tijdens de Hongerwinter 'de meest gewaardeerde burger' was. "Hardop denkend vraag ik me af of het geheugen eens opgefrist moet worden.