Afzien voor KNRM: elfde loodzware West Coast Challenge dit weekend van start

DEN HELDER - Bijna zeventig sportievelingen gaan aanstaande zaterdag weer de West Coast Challenge lopen. Een loodzware tocht van 130 kilometer over de stranden die de deelnemers al hardlopend en op de fiets moeten afleggen en dit alles om geld in te zamelen voor de KNRM.

De uitdaging wordt dit jaar voor de elfde keer georganiseerd. Er zijn 66 'helden' die het aandurven om af te zien bij deze helse tocht. De deelnemers starten om 04.30 uur bij het station van de KNRM in het Zuid-Hollandse Hoek van Holland. Ze zullen na een urenlang run over het zand rond 20.00 uur aankomen op de thuisbasis in Den Helder.

De challenge

Het is de bedoeling dat de deelnemers in duo's om en om gaan hardlopen en fietsen. Voor de echte die-hards is er ook een ultrarun. Die zullen de gehele afstand in hun eentje te voet afleggen. Volgens de KNRM zijn de weersomstandigheden voor de lopers gunstig. Er zal namelijk een stevige westenwind staan van windkracht 4 á 5.

Door het organiseren van dit jaarlijkse sportevenement hoopt de KNRM geld op te halen en zo levens op het water te kunnen blijven redden. Een deel van het inschrijfgeld wordt gedoneerd aan de KNRM en ook kunnen de deelnemende teams gesponsord worden via een website. Vorig jaar werd er 15.000 euro opgehaald.

Live volgen

Mensen die de helden niet langs de kant kunnen aanmoedigen, niet getreurd. De deelnemers zijn vanuit huis te volgen door een gps-transponder.