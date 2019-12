Politie zoekt man na mishandeling in Amsterdam en verspreid beelden

AMSTERDAM - In de Amsterdamse straat Tussenmeer is op zondag 9 juni een man mishandeld, vermoedelijk omdat hij op mannen valt. De politie zoekt nog steeds naar de dader en heeft beelden van hem verspreid.

Nadat het slachtoffer naar een winkel was geweest, werd hij uitgescholden en bespuugd. Daarna werd hij meerdere keren geschopt en geslagen.

De man heeft geen ernstige verwondingen aan de mishandeling overgehouden. Wel is hij ontzettend geschrokken. "Hij is erg ontdaan over wat hem is overkomen, vooral omdat het mogelijk te maken heeft met zijn seksuele geaardheid. Dat is ontzettend naar en zou nooit iemand mee moeten maken", vertelt een politieagent in het programma Bureau NH.

Signalement

Het gaat om een man met een lichtgetinte man tussen de 18 en 20 jaar oud met donker haar. Hij heeft een normaal postuur en droeg donkere kleding.

Wie meer weet kan de politie bereiken via 0800-6070. Anoniem bellen kan ook op 0800-7000.