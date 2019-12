Volendamse Jan Smit gaat Songfestival presenteren

VOLENDAM - Ondanks dat het Songfestival in Rotterdam plaatsvindt, zit er toch een stevige Noord-Hollands sausje over het liedjesfestijn. Niemand minder dan Jan Smit zal de avonden op 12, 14 en 16 mei aan elkaar praten.

Sinds Duncan Laurence in mei van dit jaar het songfestival naar Nederland haalde, werd behalve over de gaststad veel gediscussieerd over wie het songfestival zou moeten presenteren. Menig BN'er solliciteerde openlijk in de media naar de job.

"We kiezen in de eerste plaats voor drie mensen met een enorme dosis presentatietalent, die ook nog eens allemaal hun carrière begonnen als artiest," zegt Sietse Bakker, uitvoerend producent van het Eurovisiesongfestival 2020. Met Cornald Maas was Jan Smit de afgelopen jaren al vaste songfestival-commentator.

"Met de keuze voor Jan Smit kiezen we voor een internationaal ervaren artiest en presentator die de afgelopen negen jaar als vaste songfestivalcommentator naast Cornald Maas heeft laten zien een groot ambassadeur van het festival te zijn. Daarnaast maakt Jan deel uit van de selectiecommissie bij AVROTROS die jaarlijks gaat over de Nederlandse inzending voor het Eurovisiesongfestival", aldus Bakker.

RTL-presentatrice Chantal is volgens hem "één van de meest talentvolle presentatrices van Nederland met ruime ervaring in grote live amusementshows in binnen- en buitenland" Voor zangeres Edsilia Rombley is het Eurovisiesongfestival bekend terrein. De zangeres deed in 1998 en in 2007 mee aan het evenement.

Op Twitter wordt gemengd gereageerd op de keuze voor het trio.