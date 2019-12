Hilversumse snackbar en supermarkt waarschijnlijk overvallen door dezelfde daders

De overval op de Attent-supermarkt was vier dagen later. Ook hier stormden twee mannen de supermarkt binnen om vervolgens onder bedreiging van twee mensen een medewerkster te dwingen geld te geven. Ze sloegen met een onbekend geldbedrag op de vlucht.

🚓 Weet jij meer over deze zaak?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.