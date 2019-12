Provincie blokkeert plan Enkhuizerzand definitief: welke opties heeft de gemeente?

ENKHUIZEN - De provincie heeft gisteren tijdens de vergadering van de Gedeputeerde Staten definitief besloten dat ze het plan voor het Recreatiepark Enkhuizerzand niet accepteren zoals het in de huidige vorm is gepland.

Inmiddels anderhalve week geleden kwam de provincie al met het nieuws naar buiten dat zij niet akkoord is met de vernieuwde plannen voor het Enkhuizerzand, op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. De provincie diende hierover een zogenoemde reactieve aanwijzing in, die inhoudt dat ze het plan blokkeren.

Gedeputeerde Staten heeft gisteren vergaderd over het onderwerp en definitief een klap gegeven op de blokkade van het huidige plan. De exacte inhoud en details van de brief over dit besluit, zijn nog niet bekend en volgen spoedig.

Een bom onder het gebied

Wel is duidelijk geworden dat het vakantiepark, zoals deze nu is ingetekend, geen onderdeel mag uitmaken van het recreatiegebied. Het plan zoals het nu staat, met 200 vakantiehuisjes, is een absolute no-go. Daarmee legt de provincie een bom onder het hele ontwikkelgebied, want het park was nodig om de aanpak van de andere onderdelen van het gebied mede te financieren en realiseren. Te denken valt hierbij aan het verplaatsen van de camping en het verbreden van het strand

Welke opties?

De opties die er nu lijken te liggen voor de gemeente Enkhuizen, is om terug te gaan naar de tekentafel en helemaal opnieuw te beginnen. Een andere optie is om de provincie aan te vechten en tegen het besluit in beroep te gaan.

Het wachten is nu op de inhoudelijke brief van de provincie, waaruit meer duidelijk moet worden in hoeverre de gemeente exact terug moet naar de tekentafel.