Flinke file door kettingbotsing bij Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - Op de Smuigelweg, vlak na de kruising van de N242 bij Heerhugowaard, zijn vanmiddag meerdere auto's op elkaar gebotst. Bestuurders in de richting van Alkmaar moeten rekening houden met een file van ruim acht kilometer.

Rond 16.00 uur botsten twee vrachtwagens, een bedrijfsbusje en twee auto's op elkaar. Op de foto's is zien dat de schade enorm is.

Naar verluidt zijn twee bestuurders naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk.

"Op deze weg is het in de spits sowieso al ontzettend druk door onder andere werkzaamheden", laat een woordvoerder van de ANWB weten. "Met dit ongeluk erbij was er op een gegeven moment een vertraging van 50 minuten."

Inmiddels neemt de file weer af.