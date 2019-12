De Berkmeerdijk krijgt plateaus: "Maar mensen gaan echt niet zachter rijden"

OBDAM - B ewoners aan de Berkmeerdijk zijn niet zo enthousiast over het voorstel van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om plateaus op de dijk te plaatsen. Bewoner Bertus van der Lee denkt niet dat het gaat helpen. "De mensen gaan echt niet zachter rijden."

Op de dijk wordt veel te hard gereden. Na een dodelijk ongeluk begin dit jaar, heeft het Hoogheemraadschap onderzocht welke maatregelen kunnen helpen om het harde rijden tegen te gaan.

Gisteravond werd het voorstel voor de aanleg van plateaus aan de bewoners van Berkmeer gepresenteerd. Vier plateaus van 18 meter lang moeten de snelheid uit het verkeer halen op de dijk.

Dijk gaat kapot

Maar veel bewoners vrezen dat het autoverkeer niet veel hoeft af te remmen om over de plateaus te rijden. "Die luxe wagens die merken daar amper wat van", vertelt Bertus. "Maar de agrariërs die aan de weg wonen, die hebben er wel last van met hun voertuigen." Ook vreest hij dat de dijk kapot gaat door de plateaus.

Afra Brakeboer woont ook aan de weg en zij denkt dat de plateaus te ver uit elkaar liggen. "Met drie kilometer tussen de plateaus wordt er alsnog te hard gereden. Dat gaat echt niet helpen." Maar niet iedereen is tegen het voorstel. Bewoner Gerard van Vliet ziet het nog wel zitten. "Ik denk dat dit het minst slechte idee is."

Snelheidscontroles in plaats van plateaus

De bewoners hebben zelf ook ideeën over maatregelen die het harde rijden de kop in kunnen drukken. Zo wordt er gepleit voor uitsluitend bestemmingsverkeer op de dijk. "De weg wordt als sluiproute gebruikt en het zou wel helpen als er alleen mensen op rijden die hier wonen. Maar ja, dat is niet te handhaven", vertelt Afra.

Snelheidscontroles wordt ook geopperd, evenals optische wegversmalling. Bertus denkt dat de bewoners nog wel met een tegenvoorstel naar het Hoogheemraadschap stappen. "We hebben dit nog niet met elkaar besproken als buren, maar ik denk wel dat dat gaat gebeuren."