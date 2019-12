Sinterklaascadeaus uit auto gestolen: "Erg triest, koop zelf je cadeautjes"

HEERHUGOWAARD - Hij had de sinterklaascadeautjes, die hij voor zijn neefjes had gekocht, alvast in de auto gelegd zodat hij ze niet zou vergeten. Vanmorgen trof Frank ten Veen uit Heerhugowaard alleen nog een grote kei en heel veel glas op de achterbank aan. "Het waren geen dure cadeaus maar ze zagen er waarschijnlijk erg gelikt uit."

Want als de inbrekers de cadeautjes uitpakken hoeven ze volgens Frank niet te rekenen op een nieuwe spelcomputer of een laptop. De straatwaarde valt namelijk nogal tegen. "Doorverkopen heeft niet zoveel zin, er is geen winst te behalen. Misschien als de criminelen zelf kinderen hebben dan kunnen die ermee spelen."

Gezellige avond

De autoruit is inmiddels weer gemaakt en er zijn nieuwe cadeautjes besteld. De vraag is wel of die op tijd aankomen. "Gelukkig hebben mijn andere familieleden ook cadeautjes gekocht voor mijn neefjes dus het wordt sowieso een gezellige avond. We hopen dat het op tijd binnenkomt en anders hebben we alvast iets voor hun verjaardag."

Het heerlijke avondje wordt dus gewoon gezellig. De kei, waar de autoruit mee is ingegooid, krijgt een mooi plekje in huis als souvenir. Toch vindt Frank het wel kinderachtig dat criminelen zijn auto openbreken voor een paar simpele cadeautjes. "Het is erg triest. Koop lekker zelf je cadeaus en laat niet iemand anders ervoor betalen."