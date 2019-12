Paardeneigenaren aangeslagen door brand: "Het is een intens verdriet"

HALFWEG - De verslagenheid is groot bij paardeneigenaren na de stalbrand van vannacht in Halfweg. Twee paarden zijn om het leven gekomen. Een derde paard is dusdanig gewond geraakt, dat er ook gevreesd wordt voor zijn leven.

Het vuur brak aan het begin van de nacht uit. Al snel sloegen de vlammen metershoog uit de stal, waarna een deel van de brandweerlieden begon te blussen en een andere groep de paarden probeerde te redden. Staleigenaar Peter Vink is verslagen. "Voor de mensen van wie die paarden zijn is het een intens verdriet. Het is bizar en ik had het nooit verwacht, want we waren er snel bij, maar die twee paarden waren niet meer te redden."

Vink kijkt terug op een chaotische nach:. "De brandweer was bezig met de paarden er uit halen en ik schoot in een blokkade. Hoeveel paarden zijn er te redden? Heel veel dingen zijn dan nog ongewis."

Emotioneel

Nicole Westerveld is een van de eigenaren van de getroffen paarden. Ze is erg aangedaan na de brand: "Het voelt heel dubbel want er zijn een aantal paarden overleden en er zijn er een paar slecht aan toe. Dat mijn paard dan ongedeerd is, voelt dan heel onwerkelijk. Paard Willem staat hier al zo'n zeven jaar op stal en die is vannacht door de brandweer uit de stal gehaald en hij is ongedeerd. Daarvoor wil ik de brandweer enorm bedanken want dat is zijn redding geweest."

Brandstichting

De politie onderzoekt de brand maar de eigenaar heeft vermoedens. "Ik vermoed brandstichting. De elektrische installatie is nog maar pas gekeurd en dat was allemaal goed." Toch zegt de eigenaar met niemand een conflict te hebben. "Dat is ook het beangstigende, anders zou je wel weten in welke hoek je het moet zoeken."