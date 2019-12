Zaanstreek-Waterland Kerstster op Saentoren in ere hersteld: "Deze gaat wel 40 jaar mee"

ZAANDAM - De kerstster op de 67 meter hoge Saentoren in hartje Zaandam is terug. Na enkele jaren van afwezigheid, is er een geheel nieuwe kerstster gemaakt door Kaaijk Metaalbewerking in samenwerking met leerlingen van Trias VMBO uit Krommenie.

NH Nieuws

In alle vroegte wordt boven op de toren de laatste hand gelegd aan de kerstster. Leerling Jeroen vindt het prachtig om aan zo'n project te werken. Hij wil graag elektricien worden dus de kerstlampjes vakkundig aanbrengen is op zijn lijf geschreven. Zijn klasgenoot Junix is meer van de metaalbewerking en laat een stukje aluminium zien van de vorige ster. "Dat was helemaal stuk en verroest. Het nieuwe materiaal is veel sterker. Dit gaat wel 40 jaar mee." Dat moet ook wel want de ster en de hefconstructie wegen bij elkaar bijna 1000 kilo.

Lees ook Play West-Friesland De kerstbomen zijn weer in het land

De leerlingen worden bij het optuigen van de kerstster geholpen door de docenten Gert Nieborg en Len Thesing. Len controleert of alles goed vastzit: "Want anders liggen bij een beetje wind de lampen straks in Poelenburg." En na een klein uurtje werken kan er proef gedraaid worden. De hefboom werkt en de ster schittert in de blauwe lucht. En dan komt het moment dat de lichtjes aankunnen. De ster is vanaf 13 december tot en met 6 januari te zien.