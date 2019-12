Twee tieners beroven politie in Alkmaar, agent lost schot

Twee jongens die vanmiddag in Alkmaar op heterdaad werden betrapt op diefstal uit een politieauto, hebben in de daaropvolgende worsteling met een agent geprobeerd zijn vuurwapen af te pakken. Toen ze op de vlucht sloegen, loste de agent een schot.

Of de agent gericht heeft geschoten, of een waarschuwingsschot (in de lucht) heeft gelost, is nog niet bekend. "Dat zal uit een gesprek met de betreffende collega moeten blijken", aldus de politiewoordvoerder tegen NH Nieuws.

De twee verdachten sloegen toe in de Duivelandstraat in de Mare, nabij het winkelcentrum. Terwijl de betreffende wijkagent in de wijk bezig was, verschafte het duo zich toegang tot zijn dienstwagen. Toen de agent weer bij z'n auto kwam, gingen de twee fysiek de confrontatie met hem aan. Behoorlijke klappen Wat volgde was een worsteling waarbij de agent 'behoorlijke klappen' kreeg en de verdachten zijn vuurwapen probeerden af te pakken. Daar slaagden ze niet in. Toen de agent de twee wilden inrekenen, sloegen ze op de vlucht en loste de agent een schot. Omdat er is geschoten, is een ander politieteam gevraagd onderzoek te doen naar de gebeurtenissen. In dit geval gaat het om de Amsterdamse politie.

In een Burgernet-oproep wordt Alkmaarders gevraagd uit te kijken naar twee jongens met Arabisch uiterlijk van circa 15 jaar oud. Een politiewoordvoerder ter plaatse zegt tegen NH Nieuws dat dat signalement mogelijk onjuist is. "Als mensen in de wijk twee jongens hebben zien rennen, die duidelijk op de vlucht zijn, moeten ze ons bellen." Voor zover bekend dragen ze wel allebei een outfit mét capuchon. Wie de twee ziet, wordt gevraagd 112 te bellen.

Een deel van de Duivelandstraat en de Laan van Brussel zijn afgezet voor onderzoek. Ook de steeg tussen de Urkstraat en de Duivelandstraat is met politielint afgezet. Op foto's is te zien dat er in die steeg politiekleding op straat ligt. Mogelijk gaat het om de buit, die door de vluchtende verdachten daar is gedumpt.

