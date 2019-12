Bibian Mentel mag week na zware operatie alweer naar huis

Bibian Mentel vecht al twintig jaar tegen kanker en moest afgelopen week voor de zoveelste keer onder het mes. Er werd een tumor weggehaald van haar ruggenwervel, een zeven uur durende operatie die alles behalve zonder risico is. Bibian leefde de afgelopen weken in een rollercoaster, de operatie van vorige week was 'de zoveelste zware operatie in zo'n korte tijd'.

Vlak na de operatie maakte man Edwin al bekend dat alles goed was gegaan en Bibian met een glimlach uit haar narcose kwam. Vandaag kwam ze flink glimlachend in haar rolstoel het ziekenhuis uit.

Steunbetuigingen

Bibian en haar man Edwin plaatsen onderweg naar huis een video op Facebook. Ze vertellen hoe blij ze zijn dat Bibian weer naar huis mag. "Ik wil iedereen bedanken voor alle lieve berichtjes en steunbetuigingen. Door al jullie positieve energie ben ik er nu alweer uit", zegt ze. "We wensen iedereen een heel vrolijk kerstmis en een gelukkig nieuw jaar."