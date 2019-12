Subsidie voor gemeenten om vastgelopen woningbouwprojecten 'vlot te trekken'

De subsidie is nadrukkelijk bedoeld voor gemeenten, die met dat geld professionals kunnen inhuren die op zoek gaan naar mogelijkheden om bouwprojecten weer op gang te helpen. "Wellicht is er in het proces ergens geen rekening mee gehouden", licht woordvoerder Diny Pestman toe hoe de kritische blikken van experts het verschil kunnen maken tussen een bruisende en een verlaten bouwplaats.

"Bij vergunningen die in het verleden zijn verleend, is niet altijd rekening gehouden met stikstof", gaat Pestman verder. In sommige gevallen zal een herbeoordeling niets aan de patstelling veranderen, maar voor andere woningbouwprojecten biedt het juist ruimte om verder te bouwen, zo is de verwachting.

Bestaande regeling verruimd

Het geld komt uit een bestaande regeling voor het versnellen van woningbouwprojecten, waar gemeenten al sinds 2018 een beroep op kunnen doen. Tot op heden was het niet mogelijk om de subsidie te gebruiken voor het inhuren van expertise, maar Gedeputeerde Staten heeft de regeling nu verruimd.