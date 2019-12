Fietstunnel van 1,7 miljoen euro al een jaar klaar, maar niet in gebruik: oplossing nog niet in zicht

HOORN - Al een jaar lang is de splinternieuwe fietstunnel tussen de Hoornse wijk Bangert-Oosterpolder en bedrijventerrein Zevenhuis klaar voor gebruik. Maar er doorheen fietsen kan nog niet omdat het de gemeente nog niet is gelukt de tunnel aan te sluiten op de weg. En wanneer dat wel gaat gebeuren is nog onduidelijk. Tot verbazing van velen.

De tunnel wordt eind 2018 opgeleverd, maar het is aan de gemeente om die aan te laten sluiten op een fietspad. Tot grote verbazing van inwoners van de wijk Bangert-Oosterpolder lezen ze in de krant dat de gemeente de weg dwars door hun straat willen aanleggen.

In 2012 vraagt de gemeente Hoorn aan de provincie om tegelijk met de aanleg van de Westfrisiaweg ook een fietstunnel te bouwen, omdat dat goedkoper was ten opzichte van dit later te doen. De kosten? In totaal 1,7 miljoen euro, en ongeveer 1,5 miljoen komt binnen via subsidies. De andere 250.000 euro moet Hoorn nog steeds overmaken aan de provincie.

"Ik denk dat de gemeente dacht: zolang we niks zeggen, krijgen we ook geen moeilijke vragen"

In de tussenliggende jaren is er nooit overleg met omwonenden geweest. "Ik denk dat de gemeente dacht: zolang we niks zeggen, krijgen we ook geen moeilijk vragen en leggen we de weg gewoon aan. Dat idee krijg ik", legt Hans Nobels van 'Actiecomité Fietspad Waarschap NEE' uit. De omwonenden zien de plannen absoluut niet zitten.

Toch probeert verantwoordelijk wethouder Marjon van der Ven in november alsnog een tijdelijke aansluiting van de fietstunnel te creëren. Tot ergernis van de omwonenden gaat deze opnieuw via hun wijk. "Wij moeten niet de dupe worden van een tijdelijke oplossing die dan waarschijnlijk ook definitief wordt. Ik snap niet waarom wij buitenspel worden gezet", aldus Nobels.

Reactie gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn wil niet voor camera reageren op het uitblijven van een oplossing, maar wil wel schriftelijk tekst en uitleg geven:





We streven naar een spoedige aansluiting van de fietstunnel richting Hoorn. We begrijpen dat een fietstunnel die nog niet in gebruik is vragen oproept. Bedrijventerrein Zevenhuis is de laatste jaren, na een economische crisis, onverwacht snel gegroeid. Daardoor is er eerder behoefte aan een aansluiting op de fietstunnel.

Om de verbinding te realiseren, moeten nog enkele stappen worden doorlopen. Zo zijn we met de provincie in gesprek over de overdracht van de gronden. Bij de inrichting daarvan moeten we kijken hoe we een fietsverbinding kunnen inpassen. Ook de aansluitingen op de omgeving zijn nog een aandachtspunt. Begin 2020 hopen we een definitieve oplossing vast te stellen.